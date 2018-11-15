خطّة أمنيّة لتأمين الحقول النفطيّة والمشاريع المحيطة بها في أوجلة وأجخرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مديريّة أمن أوجلة و أجخرة ، إرسال دوريات صحراويّة جديدة ، في النّطاق الإداري للمديريّة، والتي تشمل الحقول النّفطية ، والمشاريع المحيطة بها .

وقال آمر الدّوريّة “فايزإسحيم” إنّ الجولة شملت مناطق الفوار، والمشركة، والكوز؛ وذلك من أجل ضبط الأمن داخل وخارج بلديتي أوجلة وأجخرة .

وأشار “إسحيم” إلى أن هذه الدّوريات تأتي في إطار الخطّة الأمنيّة ، التي وضعها مدير الأمن عميد “عثمان الزوي” لبسط الأمن بالواحات.

وذكر أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم التّعاون مع مديرية أمن جالو والشرطة العسكرية، وقوات الجيش وحرس المنشآت النّفطيّة بالواحات؛ لتسير دوريات صحراوية من منطقة اقويطين شمالي أوجلة إلى حقل أبو الطفل جنوبي جالو وشرقي أجخرة ؛ وذلك لضبط ومحاربة كافة الظواهر السّلبيّة .

الجدير بالذكر أن مديريّة أمن أوجلة و أجخرة ، قد أطلقت خطة أمنيّة لضبط الظّواهر السّلبية، ومتابعة المركبات الآلية، من حيث سلامة الإجراءات وإزالة الزّجاج المعتّم بها.