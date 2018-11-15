الموافقة على تشكيل لجنة لإعداد جدول مرتبات موظفي جامعة بنغازي 

نقابة العاملين في جامعة بنغازي، أصدرت الإثنين بياناً أعلنت خلاله التوقف عن العمل

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أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس نقابة العاملين في جامعة بنغازي من وزير التعليم في الحكومة المؤقتة الدكتور “فوزي بومريز” ، إعداد مراسلة رسمية بضمان تشكيل لجنة من الأخير بإعداد جدول مرتبات للموظفين .

وكانت النقابة قد طالبت وزارة التعليم، اعتماد مقترح جدول المرتبات المعد مسبقاً ، الأمر الذي دعاها إلى تنظيم اعتصام لموظفي الجامعة ، وتوقفهم عن العمل إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم .

ومن جهته، وافق وزير التعليم على إعداد المراسلة وتسليمها إلى رئيس النقابة اليوم الأربعاء .
وتوقفت الدراسة في كليات جامعة بنغازي أمس الثلاثاء على خلفية اعتصام موظفي الجامعة احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة مرتباتهم .

وكانت نقابة العاملين في جامعة بنغازي، أصدرت الإثنين بياناً أعلنت خلاله التوقف عن العمل ، وجاء في البيان أن الموظفين في الجامعة استنفذوا كل الطرق في المطالبة بحقوقهم المشروعة ، والتي كفلها لهم القانون والإعلان الدستوري .

وذكر البيان أنه بعد مماطلة لجنة التعليم العالي في مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة التعليم ، في اعتماد لائحة جدول المرتبات ، والتي نص عليها قانون العمل المادة (38) أسوة بباقي مؤسسات الدولة ، عليه فقد قررت نقابة العاملين في جامعة بنغازي التوقف عن العمل اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق للثالث عشر من نوفمبر الحالي .

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