أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح رئيس مصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة الدكتور أحمد حسين متحف الملك إدريس السنوسى بمنطقة جغبوب جنوبى طبرق .

ويأتي هذاالافتتاح بعد جهد وعمل دؤوب من فريق مكتب الجغبوب وقسم الترميم بمراقبة آثار شحات وفرع المصلحة بالمنطقة الشرقية وإدارة المشروعات والإدارة العامة المتاحف.

ويضم المتحف مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تم أكتشافها بالواحة، كما تجري الاستعدادات لتجهيز صالة عرض خاصة بالفترة الملكية.

وأكد رئيس المصلحة الدكتور أحمد حسين بإن اقتتاح هذا المتحف جاء بعد حملة التوعية التي قامت بها المصلحة شهر أكتوبر 2017، وجاءت نتائجها واضحة بعد أن قام مواطن تزامناً مع الافتتاح بتسليم مجموعة من السيوف التي تعود للعصر الملكي ووعد بتسليم المزيد منها.

وأشار حسين بأن الافتتاح هو بداية رحلة عودة قطع الجغبوب إلى مكانها الطبيعي، وستتم قريبا معالجة المومياءات و تعود إلى الجغبوب .

وقد شارك في افتتاح المتحف المحلي أمس كلا من رئيس فرع المنطقة الشرقية، ومدير الإدارة العامة للمتاحف والمخازن وإدارة المتاحف بالفرع، رئيس إدارة الشرطة السياحية فرع المنطقة الشرقيه عقيد فوزي ونيس ونائبه عقيد خالد الحاسي.

وتعد واحة الجغبوب من أقدم الواحات في ليبيا حيث تقع جنوب شرق مدينة طبرق بنحو 280 كم، وتتميز بوجود البحيرات والمقابر، وتعد أيضاً معلما دينيا وسياحيا متنوعا، وتأسست منذ نحو 1851 عاماً كمركز ديني، وهي ذات تاريخ عريق في نشر الإسلام، وقد تعلم بها كثير من المجاهدين الليبيين على رأسهم “أحمد الشريف” و”عمر المختار”، وتعد مسقط رأس الملك الراحل “إدريس السنوسي”.

وقد أطلقت مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة أعمال مشروع المسح لتوثيق وحماية المواقع الأثرية بمنطقة الجغبوب في شهر أكتوبر 2017.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم منظمة اليونسكو التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لحماية الموروث الثقافي الليبي، والذي جاء بعد طلب المساعدة الفنية واللوجستية في اجتماع تقابلي لرئيس المصلحة بالحكومة المؤقتة مع قطاع الثقافة بالمنظمة في اجتماع باريس في أكتوبر 2015.

يذكر أن الملك محمد إدريس الأول (12 مارس 1890 م – 25 مايو 1983 م) هو أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال عن إيطاليا وعن قوات الحلفاء في 24 ديسمبر 1951م وحتى 1969م. وهو من العائلة السنوسية، من سلالة محمد بن علي السنوسي، مؤسس الطريقة السنوسية.