صور : رئيس الحكومة المؤقتة يفتتح ويدشن عددا من المشاريع ببلدية بئر الأشهب و أمساعد

صور : رئيس الحكومة المؤقتة يفتتح ويدشن عددا من المشاريع ببلدية بئر الأشهب و أمساعد

افتتح رئيس الحكومة المؤقّتة “عبدالله الثني” عدداً من المشاريع التي تشرف على إنجازها الحكومة المؤقّتة في نطاق بلديّة بئر الأشهب و بلديّة أمساعد .

تدشين مشروع مستشفى بلدية بئر الأشهب العام و متابعة مشروع المدرسة و تدشين كلية التربية .

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إفتتاح مدرسة التعليم الأساسي بقرية أم ركبة , بلدية أمساعد

إفتتاح مدرسة التعليم الأساسي بقرية الخشيبات , بلدية أمساعد

مشروع تطوير مستشفى أمساعد القروي و تحويله لمستشفى عام , بلدية أمساعد