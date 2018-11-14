صور : رئيس الحكومة المؤقتة يفتتح ويدشن عددا من المشاريع ببلدية بئر الأشهب و أمساعد

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افتتح رئيس الحكومة المؤقّتة “عبدالله الثني” عدداً من المشاريع التي تشرف على إنجازها الحكومة المؤقّتة في نطاق بلديّة بئر الأشهب و بلديّة أمساعد .

 

تدشين مشروع مستشفى بلدية بئر الأشهب العام و متابعة مشروع المدرسة و تدشين كلية التربية .

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إفتتاح مدرسة التعليم الأساسي بقرية أم ركبة , بلدية أمساعد 

 

إفتتاح مدرسة التعليم الأساسي بقرية الخشيبات , بلدية أمساعد 

 

مشروع تطوير مستشفى أمساعد القروي و تحويله لمستشفى عام  , بلدية أمساعد 

 

 

 

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