امرأة تدس الإبر في الفراولة الأسترالية بدافع الانتقام!

وجهت 7 تهم للمواطنة الأسترالية مي أوت ترينخ، التي وضعت إبر الخياطة داخل حبات الفراولة، وشكلت معضلة كبيرة منذ شهر سبتمبر إلى يومنا هذا.

واعترفت مي أوت ترينخ، البالغة من العمر 50 عاما، أنها غرست الإبر بكميات كبيرة في الفراولة ولفترة طويلة، لإفلاس رئيس الشركة التي عملت فيها.

