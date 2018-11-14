ميزة جديدة تفرح مستخدمي واتس آب على أجهزة أندرويد

أعرب الكثير من مستخدمي أنظمة أندرويد عن إعجابهم بظهور برمجيات جديدة أضافت خصائص مميزة على تطبيق واتس آب.

وبفضل تطبيق “Sticker Studio” الذي ظهر في متجر أندرويد الإلكتروني “Google Play” مؤخرا، بات بإمكان المستخدمين صنع ملصقات خاصة بهم من أي صورة موجودة في جهازهم وإرسالها عبر واتس آب.

يوفر هذا التطبيق للمستخدم تحميل 10 ملصقات دفعة واحدة لإرسالها إلى جهات واتس آب، وكل ملصق يمكن أن يضم 30 صورة قام المرسل بتعديلها على الشكل الذي يرغب به كما في برامج تعديل الصور الاحترافية.

يذكر أن واتس آب أضافت إلى تطبيقها خاصية إرسال الملصقات أواخر أكتوبر الفائت، الأمر الذي لاقى إعجابا واسعا عند مستخدمي التطبيق.