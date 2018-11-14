تغيير جذري في تصميم آيفون مختلف بكاميرا خفية

اخترعت آبل شاشات مطورة للهواتف الذكية يمكن أن تجعل مظهر آيفون القادم مختلفا تماما.

وابتكرت الشركة تصميمات عصرية لهاتف آيفون المستقبلي، تحتوي على كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة.

وتتنافس شركات التكنولوجيا حاليا لتصميم هواتف بشاشات أمامية كاملة، وقامت آبل بتخطي هذا الأمر “جزئيا” مع إطلاقها هاتف آيفون X في العام الماضي. ولكنها اضطرت إلى استغلال جزء صغير في أعلى الشاشة، لإدخال الكاميرا الأمامية.

تكشف براءة اختراع آبل عن إحدى الطرق الممكنة لزيادة مساحة الشاشة الأمامية، حيث تم رصدها لأول مرة من قبل Let Go Digital، قبل إطلاقها في الولايات المتحدة هذا الشهر، تحت تصنيف “نافذة الكاميرا المدمجة” في الشاشة.

ومن المرجح أن تكون الكاميرا مصممة بطريقة تتيح التقاط صور السيلفي، دون تشويه الصورة الملتقطة. ومن خلال ذلك، ستتمكن آبل من ملء كامل الواجهة الأمامية للهاتف الذكي بالشاشة.

وفي حين لم تتمكن الشركة من تحقيق هذا الأمر مع هواتف: آيفون XR وXS وXS Max، إلا أن هناك أمل في تطبيق براءة الاختراع خلال عام 2019 أو 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما تطلق شركات التكنولوجيا براءات اختراع، لمنع المنافسين من صنع تقنيات مماثلة.