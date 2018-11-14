لعشاق السينما.. فيلم 2018 الجماهيري!

از فيلم (المنتقمون: الحرب الأزلية) “Avengers: Infinity War”، بجائزة الجمهور “People’s Choice Awards” في دورتها الـ 44، لأفضل فيلم مغامرات لعام 2018.

وأنتجت فيلم (المنتقمون: الحرب الأزلية) استوديوهات مارفل، وهو العمل الثالث من سلسلة أفلام المنتقمون والتاسع عشر من عالم مارفل السينمائي. وأخرج الفيلم الأخوان روسو وهو من تأليف كريستوفر ماركوس وستيفن مكفيلي وبطولة عدد كبير من النجوم: روبرت داوني جونير وكريس هيمسوورث ومارك رافالو وكريس لإيفانز وسكارليت جوهانسون وغيرهم.

ويحرص أبطال فيلم “المنتقمون” على منع “الشرير” ثانوس من الاستيلاء على كافة الأحجار الأزلية الستة.

أما جائزة الجمهور لأفضل فيلم درامي فقد ذهبت لـ (50 لونا للحرية) “Fifty Shades Freed”. فيما ذهبت جائزة الجمهور لأفضل فيلم كوميدي إلى (الجاسوس الذي هجرني) “The Spy Who Dumped Me”.

وحصل الفيلم الكرتوني (أبطال خارقون 2) “Incredibles 2” على جائزة الجمهور لأفضل فيلم عائلي.

كما اختار الجمهور أفضل نجوم السينما من الجنسين، ففاز بجائزة الجمهور لأفضل ممثل تشادوك بومزمان الذي لعب دور البطولة في فيلم النمر الأسود “Black Panther”، وأفضل ممثلة اختارها الجمهور لهذا العام سكارليت جوهانسون التي لعبت دور البطولة في فيلم (المنتقمون: الحرب الأزلية).

وجوائز اختيار الجمهور “People’s Choice Awards”، هي جائزة سنوية أمريكية تمنح لنجوم السينما والفن منذ عام 1975 حتى عام 2005، وكانت الجوائز تمنح بعد إجراء مسح (استبيان) اجتماعي. وبعد عام 2005 أصبح تصويت الجمهور على الجائزة عبر الإنترنت.