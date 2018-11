العثور على بقايا مدينة مفقودة سكنها أسرى حرب طروادة

جاء في بيان صادر عن الوزارة، أن الحفريات التي جرت في الفترة من سبتمبر إلى أوائل أكتوبر، في منطقة Peleponnese الجنوبية، كشفت “دليلا على وجود المدينة القديمة” تينيا (Tenea)، المذكورة في النصوص القديمة.

وتضمنت الاكتشافات: الجدران والطين والأرضيات الرخامية للمباني، بالإضافة إلى الفخار المنزلي وأكثر من 200 قطعة نقدية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أواخر العصر الروماني.

Archaeologists find remains of lost city of Tenea first settled by prisoners who survived the #TrojanWar. #Greece 's culture ministry said that archaeologists have located the first tangible remains of a lost city that the ancient Greeks believed was first settled by Trojan# pic.twitter.com/JSvjS9px9X

