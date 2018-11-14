المؤسسة الوطنية للنفط تعلن إيرادات شهر سبتمبر الإيرادات في شهر سبتمبر كانت بزيادة تقدّر بحوالي 93 مليون دولار أمريكي

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إيرادات شهر سبتمبر من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، بلغت 1,66 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة أن الإيرادات في شهر سبتمبر كانت بزيادة تقدّر بحوالي 93 مليون دولار أمريكي (+5.6 بالمئة) مقارنة مع الشهر السابق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عمليات إنتاج الغاز الطبيعي الليبي ونقله تتم أساسا عبر خط الأنابيب الساحلي، وذلك لتزويد السوق المحلية بمتطلباتها، ويتم تصدير الباقي .

وذكر المكتب الإعلامي في المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة دأبت على نشر إيرادات مبيعات النفط والغاز في صورة شهرية، حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب .

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، باعتبارها العنصر الرئيسي لضمان استقرار ليبيا في المستقبل وللتوصل إلى أي تسوية سياسية دائمة .