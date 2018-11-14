عودة يكشف أسباب بقائه مع الأهلي بنغازي لم أتلقى عرضًا لتدريب المنتخب الليبي الأول وكلّ الأحاديث حول ذلك مجرد شائعات

أخبار ليبيا24- خاص

كشف المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي – المصري -” محمّد عودة” ، أن تعلّقه بليبيا وبنغازي، من أسباب عدم تركه لتدريب الأهلي بنغازي.

وأضاف “عودة” في حديثه لإحدى القنوات المصريّة :”لم أوافق على أيِّ عرضٍ حالياً ؛ لأني تعلّقت كثيراً بالنّادي الأهلي وجماهيره التي استقبلتني بشكلٍ رائع”.

وتابع المدير الفني “تلقيت عرضًا من بتروجيت المصري وجلست مع إدارة الفريق، لكن خالد السعيطي، رئيس النادي الأهلي، جاء خصيصاً للحديث معي حول مستقبلي مع الأهلي، ووافقت على عرضه وأتمنى أن أقدم عروضا تسعد الجماهير الليبية”.

وأكّد “عود” أنه لم يتلقَ عرضًا ، لتدريب المنتخب الليبي الأول وكلّ الأحاديث حول ذلك مجرد شائعات لا أساس لها من الصّحة

وذكر المدير التنفيذي: “اخترت معسكر تحضيري في مصر؛ لصعوبة إقامة مباريات وديّة، ضدّ أندية قوية في ليبيا وكثرة الأمطار في تونس، منعتنا من إقامة المباريات هناك” .

وواصل “عودة” حديثه :”سنلعب في اليومين المقبلين ودّياً مع حرس الحدود ثمّ الزمالك، ونحن جاهزون ، لخوض لقاء نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال أفريقيا”