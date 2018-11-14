عبدالرّزاق الدّاهش يتسلّم مهام إدارة هيئة دعم وتشجيع الصّحافة

أخبار ليبيا24

تسلّم الصحفي “عبدالرزاق الداهش”، أمس الثّلاثاء مهام إدارة هيئة دعم وتشجيع الصّحافة، بإشراف اللجنة المكلّفة من رئاسة الوزراء.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر القرار رقم “1343”، مؤخراً، بتكليف ” الدّاهش”، بمهام رئاسة الهيئة .

وتوقفت الهيئة عن إصدار الصّحف والمجلاّت التّابعة لها ، منذ أكثر من أربع سنوات بعد إعفاء الصحفي الراحل” إدريس المسماري” من مهامه كمدير تولى دفعة القيادة للهيئة بعد تحرير العاصمة في العام 2011 .

وفي العام (2015) أعلن عن تأسيس هيئة أخرى للصّحافة، تتبع الحكومة المؤقّتة في البيضاء مقرها مدينة بنغازي، لتشهد المؤسّسة العامة للصحافة أول انقسامٍ لها في إدارتها منذ تأسيسها في العام (1993) .

ولم تحقّق هيئة الصّحافة في بنغازي أي نجاح، في إصدار أي صحيفة عدا استمرارها في طباعة مجلة “رؤى” والتي توقّفت عن الإصدار منذ عدة أشهر لتوقف الدّعم عن الهيئة.