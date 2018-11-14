نقل ( 262 ) مهاجراً من مطار معيتيقة إلى مركز عبور في النيجر

نقل ( 262 ) مهاجراً من مطار معيتيقة إلى مركز عبور في النيجر وتشمل جنسيات المهاجرين مواطنين إريتريين وإثيوبيين وصوماليين وسودانيين

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نقلت مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (262) مهاجراً من جنسيات مختلفة من مطار معيتيقة الدّولي بالعاصمة طرابلس نحو مطار نيامي بجمهورية النّيجر، حيث سيتم استقبالهم بمركز العبور الخاص بالمفوضيّة.

وتشمل جنسيات المهاجرين مواطنين إريتريين وإثيوبيين وصوماليين وسودانيين من مراكز إيواء متعددة ، بطرابلس وضواحيها، بما فيها مراكز إيواء ظهر الجبل وطريق السّكة والسّبعة وأبوسليم وتاجوراء وقصر بن غشير.

وأشارت المفوضيّة إلى أن هذه العمليات المنقذة للحياة، تتطلب عدداً من التّرتيبات الأمنيّة والإداريّة والتي لم يكن لها أن تتحقّق بدون التّواصل الدائم والمجهودات المبذولة من طرف مكتب وكيل وزارة الداخليّة، لشؤون الهجرة غير الشّرعية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشّرعية وكلّ المراكز المذكورة.

وأوضحت المفوضيّة ، أنها قامت بنقل ما يقارب (1912) شخصاً إلى دولة النّيجر منذ شهر نوفمبرسنة (2017)، مأكدة متابعة مساعيها نحو تقديم يد العون لكلّ اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تعنى بهم المفوضيّة في ليبيا.