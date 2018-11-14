الأهلي طرابلس يفتتح التنشيطيّة بفوزه على الشّط بثلاثيّة البطولة التنشيطيّة التي تحمل شعار "ليبيا تجمعنا" انطلقت السّبت الماضي بمشاركة (13) ناديًا

أخبار ليبيا24- خاص

افتتح الأهلي طرابلس، مشاركته في البطولة التنشيطيّة مساء أمس الثلاثاء، بالفوز على نظيره الشّط، بنتيجة (3-1)، على ملعب رجب عمار.

حملت ثلاثيّة الأهلي طرابلس، توقيع كلٍّ من عبد الرحمن العمامي ومفتاح طقطق وصالح الطاهر، فيما جاء هدف الشّط من علامة الجزاء.

كما تفوّق الوحدة على نظيره أبو سليم، بهدف دون ردٍّ، سجّله محمد الغنيمي، وفقد الهلال مباراته أمام نجوم إجدابيا بهدفٍ نظيفٍ، أحرزه ناصر العروسي، في الدقيقة (51)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب نادي المدينة.

وقرّر المحلة، عدم حضور مواجهة شباب الجبل، مما منح الأخير (3) نقاط في رصيده.

يشار إلى أن البطولة التنشيطيّة التي تحمل شعار “ليبيا تجمعنا” انطلقت السّبت الماضي بمشاركة (13) ناديًا.