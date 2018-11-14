أعدمهم الإرهابيون…انتشال رفاة “جنود” تم قتلهم في 2011 في درنة

أعدمهم الإرهابيون…انتشال رفاة “جنود” تم قتلهم في 2011 في درنة الجثث ترجع إلى عسكريين نظاميين وأغلبهم من مدينة "ترهونة" أسروا من قبل المتطرفين

أخبار ليبيا24

انتشل “الهلال الأحمر” درنة أمس الثّلاثاء ، رفاة ( 22 ) جثة في منطقة “الحيلة” جنوبي المدينة بحضور مديريّة الأمن والنيابة العامة، ومركز الخبرة القضائيّة والبحوث.

وذكر مصدر مطّلع من المدينة ، أن هذه الجثث ترجع إلى عسكريين نظاميين وأغلبهم من مدينة “ترهونة” أسروا من قبل المتطرفين ، أثناء وجودهم في معسكر في منطقة “الحيلة ” في فبراير (2011).

وأضاف المصدر أنّه بعد أسرهم، تم اقتيادهم من قبل القيادي “مصعب عقيلة بن خيّال” المكنى “أبوسعد” إلى منزل القيادي “رضا سعد عبدالجواد الزحاف الشاعري” ومن ثم، تم تصفيتهم بطلقة لكلِّ واحدٍ منهم في الرّأس ، بعد فجر اليوم الثاني من أسرهم ودفنهم في منطقة “الحيلة”.

وأشار المصدر إلى أن هناك أطراف أخرى، مشاركة في هذه الجريمة، تمكّنت من الفرار إلى مدينة مصراتة.

يشار إلى أن القيادي “مصعب عقيلة بن خيّال” المكنى “أبوسعد” من مواليد (1986) أصبح مسؤولا في الحدود، بعد إعلان البيعة إلى تنظيم الدّولة الإرهابي “داعش” في أكتوبر (2014) ، قد قتل في مدينة سرت في (28) أغسطس (2016).

أما القيادي “رضا سعد عبدالجواد الزحاف الشاعري” الشهير “رضا الديك” والمكنى “هارون” من مواليد ( 1972) في منطقة ” المغار” قتل في حي السّاحل الشّرقي بمدينة درنة في (15) فبراير (2016).