“أخبار ليبيا24” ترصد تفاصيل الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ جهاز حرس السواحل

أخبار ليبيا24- خاص

كانت الساعة تشير إلى الثانية إلا عشر دقائق من ظهر يوم الأربعاء السابع من نوفمبر الجاري، حينما أبلغت غرفة البحث والإنقاذ في جهاز حرس السواحل، القطاع الأوسط لحرس السواحل بوجود قرابة 100 مهاجر غير قانوني على متن مركب مطاطي متهالك، شمال شرق الخمس.

كنا لتونا قد انتهينا من إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة الخمس، يقول معاون آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل، عقيد بحار “توفيق السكير” لـ”أخبار ليبيا24″ مضيفاً أن الحادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ البحرية الليبية.

وتنفرد “أخبار ليبيا24” بالتسلسل الزمني، بدءاً من غرق المركب المطاطي الذي كان على متنه المهاجرين غير القانونيين إلى وصولهم إلى ميناء مصراتة البحري، وبدء المفاوضات معهم لتسليم أنفسهم، قوبلت بالرفض التام من المهاجرين جميعاً.

بلاغ وإنقاذ

يتابع “السكير” قوله :”تلى بلاغ جهاز حرس السواحل لنا، بلاغ آخر من مركز البحث والإنقاذ الإيطالي “IMRCC” الذي كان في ذات اليوم عند الساعة 18:10 م، ومفاده “قرابة 100 مهاجر غير قانوني يتواجدون على متن قارب متهالك بحاجة لعملية إنقاذ”.

يضيف معاون آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل “بدأنا نفكر في البحث عن أقرب سفينة في منطقة القارب المنكوب، لعدم جاهزية الزورق “زوارة” التابع لنا الذي نعول عليه في عملية الإنقاذ التي نقوم بها، حتى عثرنا على السفينة “NIVIN” التي كانت خط سير موقع القارب، كان ذلك عند الساعة 21:34 من مساء الأربعاء.

وأوضح “السكير” أن السفينة “NIVIN” هي من نوع “الناقلة للمركبات” – VEHICLESCARRIER، تم بناؤها عام 1983م، ترفع علم دولة بنما، وفي رحلتها الأخيرة كانت تقل مئات السيارات التي تم شحنها من ميناء سافونا بجمهورية إيطاليا إلى ميناء مصراتة البحري.

وأشار معاون آمر القاطع إلى أن السفينة “NIVIN” لم تصل لموقع القارب المنكوب إلا عند الخامسة من صباح الخميس، ومع وصولها بدأت عملية الإنقاذ للمهاجرين البالغ عددهم 95 مهاجراً، واستغرقت في عملية الإنقاذ ساعتان وخمسة وثلاثون دقيقة.

رفض التسليم

وقال “السكير” :”عند الساعة 10:29 من صباح الخميس، بدأوا في التنسيق بين الزورق “زوارة” و السفينة “NIVIN” لاستلام المهاجرين الذين تم إنقاذهم، لكن المهاجرين كانت لهم كلمة أخرى، وهي رفضهم تسليم أنفسهم لأفراد حرس السواحل”.

يتابع معاون آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل أن رسو السفينة “NIVIN” في مرسى ميناء مصراتة البحري كان عند الساعة 9:45 دقيقة من صباح الجمعة، تزامن معها تعليمات للزورق “زوارة” بالانطلاق لميناء مصراتة.

ويضيف “السكير” أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات دول جنوب السودان، وبنغلاديش، ودول أفريقية أخرى، واصلوا رفضهم تسليم أنفسهم لأفراد حرس السواحل، مطالبين بتسفيرهم إلى إيطاليا أو إرجاعهم لبلدانهم الأصلية، وهو “أمر خارج عن إرادتنا” وفق قوله، موضحاً أن مهمتهم تتمثل في عمليات “الضبط والإنقاذ” داخل المياه الإقليمية الليبية.

مفاوضات

ونوه المعاون إلى أن منظمات دولية تدخلت وأجرت مفاوضات عدة مع المهاجرين غير القانونيين، إضافة لمحاولة واحدة قام بها قطاعه، وقوبلت المفاوضات جميعها بالرفض والتمنع من المهاجرين الذين وصل بهم الأمر إلى التهديد بحرق السيارات التي كانت على متن السفينة “NIVIN” في حال استعمال القوة معهم.

يستذكر أن اثنان من المهاجرين يحملون جنسية إحدى الدول الآسيوية استلمهم الزورق “زوارة” في عرض البحر وقام بتسليمهم لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية بمدينة الخمس.

نفي

ونفى “السكير” ما يتداول بأن المهاجرين أرسلوا من دولة إيطاليا، أو قدموا منها لليبيا، مشيرًا إلى أن جل المهاجرين من الذين تم إنقاذهم أكثر من مرة في المياه الإقليمية الليبية.

وأعرب معاون آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل، عن استغرابه من تواطؤ بعض مراكز احتجاز المهاجرين.

ووفق “السكير”، فإن طاقم السفينة “NIVIN” ضم 15 بحاراً، من جنسيات لبنانية و رومانية وأوكرانية، بدأت دول بعضهم في التواصل مع قطاعه للاطمئنان عن حالتهم، وفتح قنوات تواصل معهم. على حد قوله

حادث جنائي

يرى المعاون أن الحل سيكون خلال الساعات المقبلة، ويقول إنهم في انتظار أوامر من النيابة أو وزارة الداخلية بالتعامل مع المهاجرين، واصفًا الحادثة بـ “الجنائية” لاحتجاز المهاجرين طاقم السفينة وتقييد حريتهم، واعتداءهم على أفراد حرس السواحل.