بعمر 95 عاما.. رحيل مصمم شخصيات “سبايدر مان” و “آيرون مان” و “هالك”

توفي في 12 نوفمبر الجاري، ستان لي، المصمم الأشهر والأقدر لدى شركة “مارفيل” الأمريكية، الذي أدهش وأضحك ملايين الناس حول العالم بشخصياته الكرتونية المبتكرة.

هذا وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن ستان لي فارق الحياة عن عمر ناهز الـ 95 عاما، في أحد مستشفيات لوس أنجلس في الولايات المتحدة.

يعد ستان لي مؤسس ثورة حقيقية في عالم الرسوم المتحركة والقصص المصورة، فهو المسؤول الأول عن اختراع عشرات الشخصيات الكرتونية التي رافقت تطور ونمو أجيال كاملة في الولايات المتحدة وخارجها.

وسطع نجم ستان لي لأول مرة في ستينيات القرن الماضي، عندما أوجد شخصية “سبايدرمان” وأدخلها في مجال القصص المصورة الأمريكية، التي سرعان ما غزت العالم مع أخواتها من الشخصيات، كـ “بلاك بانتر” و “هالك” و “إكس مين”.

وفي تعليقها على الخبر المحزن، صرحت شركة “مارفيل” بأنها “توجه التحية والاحترام لستان لي ومسيرته المهنية، وكذلك تعرب عن امتنانها الكبير الأبدي للإنجازات الخارقة التي حققها مع الشركة”.