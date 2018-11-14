حبة كمأة ” ترفاس ” بـ 85 ألف يورو!(صورة)

بيعت حبة من فطر الكمأة البيضاء بسعر خيالي في مزاد علني بمدينة ألبا التابعة لمنطقة بيدمونت الإيطالية.

ودفع مشتر مجهول من هونغ كونغ 85 ألف يورو لفطر يزن 850 غراما، أي أنه دفع 10 آلاف يورو مقابل كل 100 غرام من هذه الثمرة.

وكان متوسط وزن حبات الكمأة في مزاد هذا العام حوالي 20 غراما، ولم يتجاوز سعر 100 غرام من الكمأة 350 يورو.

وقالت مندوبة المزاد: “ما يفسر هذه الأسعار الباهظة للكمأة هو أن المزاد خيري، فضلا عن ندرة وجود حبة كمأة بوزن 850 غراما، فكلما ازداد وزن حبة الكمأة كان سعرها أعلى”.