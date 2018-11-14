هيونداي تحول “Creta” الشهيرة إلى بيك آب!

ذكرت مصادر مقربة من شركة هيونداي أن الشركة عازمة على طرح سيارات بيك آب مميزة معدلة عن مركبات “Creta” الشهيرة.

وبالنظر إلى النموذج الذي عرضته هيونداي لهذه السيارات يمكن أن نلاحظ أنها أتت بتصميم عصري في غاية الأناقة، وبمقصورة تتسع لشخصين، وعجلات رياضية كبيرة بمقاس 20 إنش.

وبالرغم من أن هيونداي لم تصرح عن المواصفات التقنية لهذه المركبة، إلا أن الشائعات تشير إلى أن “Creta STC” ستأتي بنظام دفع رباعي، ونوعين من المحركات بسعة 2.0 و2.6 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

وستزود هذه المركبة بأحدث أنظمة القيادة والأمان التي ستضمن عدم انزلاقها أو اصطدامها مع المركبات الأخرى على السرعات العالية.