اكتشاف سر الطائر النادر الذي حير العلماء

عثر العلماء على أغرب طير على الإطلاق في ولاية بنسلفانيا، وهو طير من أب وأم من جنس وفصيلة مختلفين تماما، أنتجا طيرا هجينا من ثلاثة أنواع.

وقال المؤلف الرئيسي للبحث والمساعد في مختبر “Cornell Lab of Ornithology”، ديفيد تويوز: “إنه طير نادر للغاية”، حيث أنه نتاج زاوج أنثى هجينة من طراز “Golden-winged/Blue-winged Warbler”، وتسمى أيضا “Warbler Brewster’s”، بذكر من نوع “Chestnut-sided Warbler”.

A wild and wacky family tree: a 3-species hybrid warbler from Pennsylvania, including parents from two different genera. We used plumage-associated genetic markers to predict what the hybrid's mother would have looked like!https://t.co/r7AZAjACRL@CornellBirds @Dr_Scott_Taylor pic.twitter.com/bqzmmzn1P8

— David Toews (@davetoews) November 7, 2018