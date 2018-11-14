رسميا.. ريال مدريد يعلن موقفه النهائي من سولاري

رسميا.. ريال مدريد يعلن موقفه النهائي من سولاري

بعد أسبوعين من تعيينه بصفة مؤقتة، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تثبيت المدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري في منصبه.

وقال بيان للنادي الملكي، الثلاثاء، إن سولاري لاعب ريال مدريد السابق سيصبح مدربا للفريق حتى 30 يونيو 2021.

وقاد المدرب صاحب الـ42 عاما الفريق لأربعة انتصارات متتالية في بطولات مختلفة، منذ توليه المسؤولية عقب إقالة جولن لوبتيغي قبل أسبوعين.

وكان الاتحاد الإسباني للعبة أعلن الاثنين لـ”فرانس برس”، أن ريال مدريد ثبت سولاري في منصبه، وأن السلطات المختصة في الاتحاد اعتمدت عقده.