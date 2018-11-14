الكشف عن موعد عرض الموسم الأخير من “صراع العروش”

أعلنت شبكة “إتش بي أو”، الثلاثاء، عن تاريخ عرض الموسم الثامن والأخير من مسلسلها الشهير “صراع العروش” (جيم أوف ثرونز).

وذكرت الشبكة في مقطع فيديو، الثلاثاء، أن عرض الموسم الأخير سيبدأ في أبريل المقبل، دون أن تكشف عن يوم محدد لعرض المسلسل، وفقما ذكرت “رويترز”.

وتضمن المقطع لقطات من المواسم السابقة، لتلخيص المعارك التي حدثت قبل المواجهة المقبلة للسيطرة على مملكة “ويستروس” الخيالية.

ويعد المسلسل الذي نال عدة جوائز إيمي، الأكثر مشاهدة من بين الإنتاجات الخاصة بالشبكة، إذ يتابعه أكثر من 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، وله ملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم.

وتعمل “إتش بي أو” على تطوير عدة مسلسلات تدور أحداثها في نفس العالم، وقالت في يونيو الماضي إنها وافقت بالفعل على إنتاج حلقة تجريبية لمسلسل تدور أحداثه قبل آلاف السنين من أحداث “صراع العروش”.