ليبيا تغادر نحو السيشل والعين على النقاط الثلاثة .

أخبار ليبيا 24 – خاص

غادرت بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إلى السيشل ، في رحلة طويلة تتجاوز 10ساعات طيران .

والتحق أغلب اللاعبين ببعثة الفريق وبانتظار التحاق المحترفان “محمد صولة”، و”المعتصم المصراتي” في مطار دبي .

وتتكون بعثة المنتخب من 18 لاعباً وتشهد غياب عدة أسماء أبرزها محترف كروتوني الإيطالي “أحمد بن علي” ، والمحترفان في الدوري الأمريكي “إسماعيل التاجوري”، و”محمد منير” ، إضافة إلى غياب “محمد زعبية” للإصابة .

وسيلتقي منتخب ليبيا السيشل يوم السبت المقبل ،والعين على الثلاث نقاط كي لإيفقد حظوظه في التأهل للنهائيات الإفريقية .