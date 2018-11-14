الاتفاق على مد جسر التعاون النفطي بين شركة الخليج والشركات الإيطالية

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد بمقر شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي اجتماع ضم مسؤولين من الشركة ، مع شركتي ” إنترو أويل وسيشل سالدو” الإيطاليتين لدراسة مدى فتح التعاون في مجال الصيانة ومد خطوط النفط وصيانة الخزانات والضواغط .

وقال رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط المكلف “فرج المشاي” – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إنه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة مدى فتح التعاون مع هاتين الشركتين، كخطوة مهمة للشركة .

وأوضح المشاي أن هنالك ائتلاف بين الشركتين اللتين أبدتا استعداهما للعمل في الحقول النفطية التابعة للشركة .

وأكد أنه تم الاتفاق على أن تقدم هذه الشركات عروضها من خلال المشاريع التي تعلن عنها الشركة .

وأبدى مندوبي هذه الشركات الارتياح للوضع الأمني في بنغازي ، وكان ذلك عكس مايروج في وسائل الإعلام وهذا جانب كبير وحافز لها للحضور إلى ليبيا للعمل في قطاع النفط، بحسب المشاي.

يشار إلى أن شركة الخليج عقدت العديد من الاجتماعات مع عددٍ من الشركات الأجنبية الكبرى ، منها التي كانت تعمل في ليبيا ومنها الجديدة ، وذلك من أجل المساهمة في تطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج .