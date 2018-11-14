مساعٍ دولية لحل أزمة ليبيا .. من “الصخيرات” إلى “باليرمو”

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية اليوم الثلاثاء، في مدينة باليرمو الإيطالية، والذي استمر لمدة يومين بمشاركة ليبية ودولية.

ورحب المشاركون خلاله – بالتزام الوفود الليبية بالاضطلاع بمسؤوليتهم المؤسسية من أجل إجراء عملية انتخابية ذات مصداقية ومنظمة، مشددين على أهمية إنجاز الإطار الدستوري والعملية الانتخابية في غضون ربيع 2019.

وأكد المشاركون على أهمية احترام نتائج الانتخابات عند إجرائها ، في حين تخضع للمساءلة تلك الأطراف التي تحاول عرقلة العملية الانتخابية.

وتطرق المؤتمر إلى تشجيع مجلس النواب على إصدار قانون الاستفتاء ، بغية إتمام العملية الدستورية كإنجاز مركزي لسيادة الأمة الليبية.

مكافحة الإرهاب

واتفق المشاركون في المؤتمر على دعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ، وشجبوا كل لجوء للعنف في طرابلس أو أي مكان آخر ، مجددين استعداد المجتمع الدولي لاتخاذ عقوبات موجهة إزاء أولئك الذين ينتهكون وقف إطلاق النار في طرابلس.

كما رحب المؤتمر بالإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة “غسان سلامة” إلى مجلس الأمن في نوفمبر 2018 والتي دعا فيها لعقد ملتقى وطني شامل بقيادة ليبية خلال الأسابيع الأولى من عام 2019.

انسحاب تركيا وقطر

وقبيل اختتام المؤتمر ، أعلن نائب الرئيس التركي “فؤاد أقطاي” ، انسحاب بلاده من مؤتمر باليرمو حول ليبيا ، معرباً عن خيبة أمله الكبيرة لكون المجتمع الدولي لم يتمكن من التوحد.

وقال أقطاي في بيان صدر صباح الثلاثاء – إن الأزمة الليبية لا يمكن حلها طالما استمرت بعض الدول في اختطاف العملية السياسية لمصالحها الخاصة، منوهاً إلى أن الذين تسببوا في الأزمة الحالية برمتها لايمكن أن يساهموا في حلها.

وأشارت مصادر صحفية إلى انسحاب تركيا وقطر من المؤتمر قبل اختتامه لعدم دعوتهما في الاجتماع الذي عُقد على هامش المؤتمر ، وجمع رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” وقائد الجيش المشير “خليفة حفتر” ، بحضور رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” والرئيس المصري” عبدالفتاح السيسي” ، والرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي” ، ورئيس الوزراء الروسي “ديمتري ميدفيدف” ووزير خارجية فرنسا “جان إيف لودريان” ووزير الخارجية الإيطالي “إينزو ميلانيزي” .

ولم يخفي الشارع الليبي استحسانه لذلك الانسحاب، حيثُ اعترت الشكوك حول العلاقة التي تجمع تلك الدولتين ودعم الإرهاب في ليبيا.

في حين أكد رئيس الوزراء اليوناني “ألكسيس تسيبراس” ، على ضرورة تقديم الدعم للمبادرات التي تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا ، عن طريق الترويج للعملية السياسية دون استبعاد إقرار الدستور وتنظيم انتخابات ديمقراطية.

وأوضح تسيبراس، في تغريدة له على تويتر – أن دعم الاتحاد الأوروبي للعملية التي تقودها مصر لتوحيد القوات المسلحة الليبية وقوات الأمن مهم.

هذا وأعرب المشاركون في المؤتمر عن دعم الحوار بقيادة مصر في بناء مؤسسات عسكرية موحدة تتمتع بالمهنية والمساءلة تحت الإشراف المدني.