سلامة لليبيين : الحل الوحيد في ليبيا سياسي وليس عسكري

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إن الظروف باتت مواتية لانعقاد الملتقى الوطني الجامع بعد بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوقت حان ليقول الليبيون رأيهم بصراحة ويختاروا من يمثلهم .

وأوضح سلامة في المؤتمر الصحفي الختامي لـمؤتمر باليرمو مع رئيس الوزراء الإيطالي: “في هذا المؤتمر وصلتني رسالة واضحة وقوية توحي بوحدة المجتمع الدولي بشأن ليبيا على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما لمست ورأيت مستواً أعلى من التقارب بين الأطراف الليبية.

وأضاف أن هذا المؤتمر يمهد الطريق لانعقاد الملتقى الوطني في الأسابيع الأولى من عام 2019 ، لأنني رأيت إجماع من المجتمع الدولي دعماً للملتقى ، علاوةً على الخروج بالتزامات واضحة ممن حضر من الليبيين للمشاركة والإسهام فيه.

وذكر سلامة – مخاطباً الشعب الليبي من باليرمو‬ – أمضيت في ضيافتكم 15 شهرا ً، وتوصلت إلى أن الحل الوحيد في ليبيا يجب أن يكون سياسي ، وليس عسكري ، ويجب أن يبحث الليبين عن الحل ، كما أن تأخره كل يوم أمر غير طبيعي ، غير سليم وغير مفيد لأولادكم الذين أجتمع بهم كل يوم.

وتابع المبعوث أن هناك مشكلة تتعلق بالشرعية والاتهام المتبادل بشأنها ، والحل هو الاحتكام للإرادة الشعبية ، ويجب على الشعب الليبي أن يتواضع ويفتح صفحة التسامح .

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الايطالي “جيوزيبي كونتي” في الجلسة العامة لمؤتمر باليرمو عن دعمه للإصلاحات الأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وأكد على أن هدف المؤتمر هو تيسير تماسك المجتمع الدولي ودعمه للممثل الخاص غسان سلامة ، بما في ذلك تنفيذ خطة الأمم المتحدة.