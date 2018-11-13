مؤتمر باليرمو يقطع الطريق علي التدخل التركي و القطري في الشأن الليبي

‎أخبار ليبيا 24 – خاص

‎أعلن نائب الرئيس التركي “فؤاد أقطاي”، اليوم الثلاثاء، انسحاب الوفد التركي من المؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد في مدينة باليرمو بإيطاليا.

‎وأكدت مصادر دبلوماسية منع وزير خارجية قطر “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني” من حضور الاجتماع الأمني لدول طوق ليبيا وأصدقائها.

‎وأبدى نائب الرئيس التركي خيبة أمل كبيرة من المؤتمر، وذلك في أعقاب استبعاد بلاده من المشاركة في لقاء جمع المشير حفتر و فائز السراج برؤساء حكومات إيطاليا وروسيا والجزائر ورؤساء مصر وتونس ورئيس الإتحاد الاوروبي والمبعوث الأممي إلى ليبيا.

‎وقال أقطاي في تصريح صحفي إن الاجتماع الذي تم عقده صباح اليوم مع بعض الجهات الفاعلة، التي تمّ تقديمها كلاعبين أساسيين في منطقة المتوسط يعد نهجاً مضللا وضاراً للغاية، نعارضه بشدة، حسب وصفه .

‎وحسب أقطاي، فإنه “للأسف ، لم يتمكن المجتمع الدولي من البقاء متحداً هذا الصباح” في باليرمو.

‎وشدد نائب الرئيس التركي على أنه لن يتم حل الأزمة الليبية إذا استمر عدد قليل منهم في الإبقاء على العملية السياسية رهينة لمصالحهم، لافتاً إلى أنهم هم من تسببوا في الظروف الكارثية في ليبيا وما زالوا يفعلون ذلك.

‎وقال إن ليبيا ليست بحاجة إلى مزيد من التدخل الخارجي، بل لأقل تدخل، منوهاً إلى أن سلطات بلاده على عكس الآخرين، ومستعدة للحوار مع الجميع في ليبيا وخارجها .

‎يشار إلى أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر رفض الحضور إلى باليرمو بسبب حضور ممثلين عن دولتي تركيا وقطر، الداعم الأساسي للجماعات الإرهابية في ليبيا .