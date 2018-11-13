السراج يعلن من باليرمو عن دعمه عقد الانتخابات في ربيع 2019 

أخبار ليبيا 24 – خاص

شارك رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” صباح اليوم الثلاثاء في مؤتمر باليرمو الذي دعت إليه إيطاليا وحضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

وألقى السراج كلمة أمام المؤتمر حدد فيها معالم النهج الذي يسير بمقتضاه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في ظل الأزمة السياسية الراهنة والتي أشار إلى عدد من المعوقات التي تعترضها.

وأعلن في كلمته عن دعمه لإجراء انتخابات متزامنة لاختيار رئيساً للدولة والجسم التشريعي الجديد في الربيع المقبل وضرورة إتمام الاستحقاقات الدستورية بالخصوص ، كما رحب بعقد المؤتمر الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد ، حسبما ورد في افادة المبعوث الأممي السيد “غسان سلامة” أمام مجلس الأمن الدولي.

وأعلن السراج عن إطلاق الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب الليبي، وقيامه شخصياً بالإشراف على هذه الحملة التي ستشمل ثلاث محاور : “الأمن والخدمات والوضع الاجتماعي” ، داعياً الجميع للتجاوب مع هذه الحملة .

وقال “ليكن الجنوب عنواناً لتوحيد المواقف، ومنطلقاً لتوحيد مؤسسات الدولة جميعها”، معبراً عن تطلعه بأن تسود في المجتمع ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف.

وقال بأنه سيعلن خلال أيام عن أسماء أعضاء لجنة تحضير لمؤتمر للمصالحة الوطنية الشاملة ، يكون نواة لمشروع وطني شامل، مطالباً أن يكون داخل ليبيا، وذلك ليناقش الليبيون سبل الحل والخروج من الانسداد السياسي الحالي.