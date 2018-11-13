مظاهرات بمدينة “باليرمو” على خلفية التشديد الأمني

أخبار ليبيا 24 – خاص

تجمع شباب من مختلف المراكز الاجتماعية في باليرمو على طول شوارع العاصمة الصقلية بسبب التدابير الأمنية الزائدة والمشددة على خلفية مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا الذي تستضيفه المدينة الإثنين والثلاثاء.

منظمي التظاهرة قالوا إن الإجراءات الأمنية شلّت وسط المدينة الذي عزل بسبب الحدث، ولسد الاحتياجات الخاصة لأعضاء وفود الدول المدعوة .

وأقفلت قوات الشرطة في المدينة أكثر من 20 شارع رئيسي وتم تفتيش المنازل وقفل المدارس القريبة من محيط “قراند هوتيل” حيث إقامة المؤتمر.

المتظاهرين نددوا باضطراب حركة المرور لعدة أيام كحضر مواقف السيارات وإغلاق المدارس في المناطق المحيطة بالـ(غراند هوتيل) وعمليات التفتيش في المنازل، مبينين أن الأمر باختصار مجرد إزعاج كبير على حساب باليرمو .