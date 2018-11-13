البدء في استكمال صيانة خطوط مياه الشرب المغذيه لأحياء شمال شرق بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر إدارة النهر الصناعي بالهواري في بنغازي اجتماع تنسيقي بشأن البدء في أعمال استكمال غرفة تخفيض الضغط رقم (5) المغذية لأحياء شمال شرق مدينة بنغازي بمياه النهر .

وناقش الحاضرون وضع الترتيبات اللازمة للبدء في استكمال هذا المشروع الباقي من أعماله فقط 10%، وذلك بحفر المسافة المتبقية وهي 300متر خط 1000 ملم وإحضار عدد 50 أنبوب خلال الأيام المقبلة وإنهاء الإجراءات الخاصة بكافة الأعمال الكهروميكانيكيه (الصمامات ومكملاتها ) .

وأكد مدير المشروع المهندس “محمد هويدي” أنه تم استلام الموقع من قبل الشركه العامة للبناء والتشييد ، وسيتم الانطلاق في العمل خلال الأسبوع القادم لاستكمال وتجهيز الغرفة (5) وحفر 300 متر وإجراء الاختبارات اللازمة على الخط .

ومن جهته، أوضح مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي المهندس “سامي الجهاني” أن هذا المشروع يهدف إلى استكمال منظومة تغذية مدينة بنغازي بالمياه، وإلى تحسين وزيادة كمية المياه للأحياء والمناطق شمال وشرق بنغازي ، التي تعاني من نقص في المياه في الوقت الحالي مثل : (الوحيشي – شبنه – سيدي يونس – حي علي بن أبي طالب (السيرتي) -حي السلام – رحبة العجلات – وسط البلاد – أخريبيش – اللثامه – الصابري ) .