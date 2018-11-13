وصول أربعة فصول متنقلة لمدرسة حي السيدة خديجة في درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أرسلت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة صباح اليوم الثلاثاء أربعة فصول متنقلة خاصة بطلبة المرحلة الابتدائية إلى مدرسة حي السيدة خديجة ، بالمدخل الغربي في مدينة درنة .

وكان من المفترض أن ترسل وزارة التعليم تسع فصول لاستيعاب الطلبة، وذلك بناء على الاجتماع الذي عقد بين مديرة المدرسة والوزارة .

وتعرضت مدرسة السيدة خديجة إلى أضرار مادية كبيرة، وحرق كافة محتوياتها، نتيجة الاشتباكات التي دارت في شهر مايو الماضي بين قوات الجيش، والجماعات الإرهابية .

يشار إلى أن مكتب شؤون التربية والتعليم في درنة ، قرر تأجيل الدراسة حتى 2 ديسمبر المقبل ، بسبب الاشتباكات بين الجيش والعناصر الإرهابية.

وتشمل المدارس التي تم تأجيل الدراسة من وادي الناقة غرباً وحتى مرتفعات الفتايح شرقاً.