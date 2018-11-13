وصول أربعة فصول متنقلة لمدرسة حي السيدة خديجة في درنة

مدرسة السيدة خديجة تعرضت إلى أضرار مادية كبيرة، وحرق كافة محتوياتها، نتيجة الاشتباكات

11

أخبار ليبيا 24 – خاص

أرسلت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة صباح اليوم الثلاثاء أربعة فصول متنقلة خاصة بطلبة المرحلة الابتدائية إلى مدرسة حي السيدة خديجة ، بالمدخل الغربي في مدينة درنة .

وكان من المفترض أن ترسل وزارة التعليم تسع فصول لاستيعاب الطلبة، وذلك بناء على الاجتماع الذي عقد بين مديرة المدرسة والوزارة .

وتعرضت مدرسة السيدة خديجة إلى أضرار مادية كبيرة، وحرق كافة محتوياتها، نتيجة الاشتباكات التي دارت في شهر مايو الماضي بين قوات الجيش، والجماعات الإرهابية .

يشار إلى أن مكتب شؤون التربية والتعليم في درنة ، قرر تأجيل الدراسة حتى 2 ديسمبر المقبل ، بسبب الاشتباكات بين الجيش والعناصر الإرهابية.

وتشمل المدارس التي تم تأجيل الدراسة من وادي الناقة غرباً وحتى مرتفعات الفتايح شرقاً.

مقالات ذات صلة

السراج يعلن من باليرمو عن دعمه عقد الانتخابات في ربيع 2019 

البدء في استكمال صيانة خطوط مياه الشرب المغذيه لأحياء شمال شرق بنغازي 

السراج: باليرمو داعم للمؤتمر الجامع لإنجاز الاستحقاق الانتخابي

بليحق : لم يتم مساءلة الحكومة لغياب النواب

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24