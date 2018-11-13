بليحق : لم يتم مساءلة الحكومة لغياب النواب

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مجلس النواب الإثنين جلسة رسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور “أحميد حومه” ، وعدد من أعضاء مجلس النواب .

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” إنه لم يتم مساءلة الحكومة المؤقتة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018.م ، بعد ان حضرت إلى مدينة طبرق عقب إنهاءها لزيارتها لبلديتي امساعد وبئر الأشهب، نظراً لعدم حضور النواب المطالبين بمساءلة الحكومة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وأوضح بليحق أنه تم خلال الجلسة استكمال مناقشة مشروع قانون هيئة الاستثمار العسكري وإقراره خلال هذه الجلسة .

وكان الثني قد افتتح أمس عدداً من المشاريع التي تشرف على إنجازها الحكومة المؤقّتة في نطاق بلديّة إمساعد.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفقة وفد من أعضاء مجلس النواب يشاركون في مؤتمر باليرمو حول ليبيا بدولة إيطاليا .