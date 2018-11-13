“آغا” يحث الدول الصديقة على دعم ليبيا لتأمين حدودها الجنوبية

أخبار ليبيا 24

أكد وزير داخلية الوفاق “فتحى باش آغا” على أهمية تجاوب الدول الصديقة والشقيقة فى دعم وزارة الداخلية لتنفيذ خطط التطوير والتأهيل ورفع الكفاءة في مجال العمل الأمني.

وشدد باش آغا – في كلمته بالاجتماع الأمني رفيع المستوى الذى عقد بمدينة باليرمو الإيطالية اليوم الثلاثاء – على دعم ليبيا لتأمين حدودها الجنوبية من موجات الهجرة غير الشرعية ، ومن عصابات الجريمة التى تهدد مقدرات الدولة الاقتصادية، وتنال من سلامة وأمن المواطن في الجنوب.

وأشار آغا إلى وجود خطة شاملة تهدف إلى إعادة الثقة في رجال الشرطة، وتفعيل مديريات الأمن ومراكز الشرطة، وكذلك من أجل مكافحة الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى صدور تعليماته إلى كافة أعضاء الشرطة الغائبين عن أعمالهم بضرورة الرجوع لجهات عملهم النظامية.

وأشار إلى استحداث مكتب حقوق الإنسان لرصد أية انتهاكات، أو مخالفات في سبيل حفظ وتعزيز كرامة المواطن وأمنه وسلامته، لافتاً إلى أن ليبيا تتطلع إلى مد جسور التعاون الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس من الاحترام المتبادل، وحفظ سيادة الدولة الليبية، واستقلال قرارها من أية تدخلات سلبية.