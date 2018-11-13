مصدر إيطالي : لقاء حفتر والسراج في باليرمو كان إيجابياً وناقش اللقاء كافة القضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وكافة الجرائم العابرة للحدود، وتأمين حدود ليبيا مع دول جوارها

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في إيطاليا صباح الثلاثاء بقادة دول طوق ليبيا وأصدقائها، خلال اجتماع أمني موسع حول ليبيا.

وشارك حفتر في اجتماع رؤساء دول جوار ليبيا وطوقها إضافة لعدد من الدول الصديقة متمثلين في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، ورئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف، ورئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى.

إضافة إلى وزراء خارجية فرنسا، وإيطاليا، وتونس، ومصر، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وناقش اللقاء كافة القضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وكافة الجرائم العابرة للحدود، وتأمين حدود ليبيا مع دول جوارها .

وكشف مصدر دبلوماسي إيطالي أن اللقاء الذي جرى بين حفتر والسراج بحضور عدد من كبار المسؤولين الدوليين، جرى في مناخ إيجابي وخيمت عليه الابتسامات وتخللته المصافحات.

وقال المصدر لوكالة «آنسا» الإيطالية الثلاثاء إن حفتر أعرب عن قناعته بهذه المناسبة، وأنه لا يرى الحاجة لتغيير رئيس المجلس الرئاسي قبل تنظيم الانتخابات المقبلة التي تعمل الأمم المتحدة على الإعداد لها.

ومن جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، إنه على تواصل مستمر مع قائد الجيش الليبي، مؤكداً أنه يعلم ما هي الخطة الأممية ، وقد عبر له عن دعمه لها والتزامه بالعملية السياسية والملتقى الوطني الوطني، وأعتقد أنه لم يغير فكره .

وأضاف سلامة أن كل المؤتمرات الدولية تشهد حضوراً، أو تغيباً من قبل بعض الأطراف بسبب التحفظات أو مواقفها من بعد الأطراف، معتبرًا أن ما حصل مع حفتر اليوم لا أعتقد أنه حاجز جديد أمام العملية السياسية، وقد أكد لي ممثله ذلك اليوم التزامه بالعملية السياسية كما حددتها الأمم المتحدة.