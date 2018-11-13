جهود استباقية ومخطّطات محكمة لصدّ انتشار داعش في الجزائر لقد عمد التنظيم من خلال عناصره المنتشرة في كلّ أرجاء البلاد إلى استهداف دول تحوي أقليات ممن يشتكون من تهميشهم واختلافهم

أخبار ليبيا24

لا تعكس الحيثيّات التي تحاك حول تنظيم داعش إلّا مدى براغماتيّته، واستغلاله لكلّ ما هو حوله من أجل إثبات استمراريته، ووجوده، ومدى قوته، وإن أثبت ذلك مدى تناقض توجّهاته الأخيرة مع الرسالة المحوريّة أو الأهداف الرئيسة الّتي بُني عليها التنظيم.

إذ أنّ تكثيف الهجمات الإرهابيّة في دول أخرى بعيدًا عن مناطق الصّراع التي باتت فيها القوات الدوليّة تستهدف التنظيم علنيًّا، يُعدّ هدفاً من أجل الابتعاد عن المركزيّة والمخطّط الأوّلي لتأسيس ما يسمى دولة الخلافة، ومحاولة لتعويض الخسائر التي تكبّدها تنظيم داعش، ولا سيّما في ولاية سيناء وليبيا والقوقاز والجزائر.

لقد عمد التنظيم من خلال عناصره المنتشرة في كلّ أرجاء البلاد إلى استهداف دول تحوي أقليات ممن يشتكون من تهميشهم واختلافهم عن بقية المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة تجييشهم وحثهم على الانضمام للتنظيم.

وهكذا تحوَّل تنظيم داعش من خلافته الواقعيّة في سوريا والعراق إلى ما سماه التنظيم «ولايات» متناثرة يتمّ التحكم فيها عن بُعد لتوسيعها وتطويرها بشكلٍ تصبح قدرتها الإجراميّة تفوق كلّ قوّة عسكريّة أو أمنيّة تحاول الوقوف ضدَها أو صدّها.

ولكن مهما طوّر التنظيم قدراته واستراتيجيّاته، أو مهما اقتنى أسلحةً متطوّرةً أو تقليديّةً، يبقى هذا التنظيم تنظيمًا هشًّا مقارنةً بقدرات الدّولة على مختلف الأصعدة الأمنيّة منها، والعسكريّة، والسياسيّة وغيرها.

إذ باتت كلّ محاولة إرهابيّة داعشيّة واضحة المعالم والأجزاء أمام السلطات الّتي صارت تضع مخطّطات استباقيّة لوضع حدٍّ نهائيّ وجذريّ للمجموعات الإرهابيّة المنتشرة في دول شمال أفريقيا.

ففي هذا السّياق، وفي إطار الجهود الاستباقية والمخطّطات المحكمة، استطاعت الجزائر بالتعاون والتنسيق مع كافّة قوّاتها العسكريّة والأمنيّة والاستخباراتيّة من تحديد مكان انتشار المجموعات الإرهابيّة الداعشيّة.

فنظّمت عمليّات مشتركة أسفرت عن القضاء على أعداد هائلة من الداعشيين، فلقي بعضهم حتفه، والبعض الآخر وقع في قبضة الدّولة، أمّا غيرهم فما كان أمامه سوى الاستسلام للسلطات العسكريّة.

إضافة إلى كشف مخابئ الإرهابيين وتدميرها وحجز أعداد هائلة من الأسلحة الّتي كان الداعشيين قد سرقوها من الثكنات العسكريّة الّتي احتلوها، أو من الدوريّات الأمنيّة الّتي هاجموها.