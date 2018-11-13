مناقشة تعديل آلية الانضمام إلى عضوية الرابطة الوطنية للمجالس البلدية في الأصابعة

مناقشة تعديل آلية الانضمام إلى عضوية الرابطة الوطنية للمجالس البلدية في الأصابعة وتم خلال الاجتماع اعتماد التعديلات وتضمينها في النظام الأساسي، مع إضافة لجنتين للجان الدائمة

أخبار ليبيا24

ناقشت 30 بلدية في ديوان بلدية الأصابعة تعديل آلية الانضمام إلى عضوية الرابطة الوطنية للمجالس البلدية.

وتشمل الآلية كل عضو أو عميد يرغب في الانضمام للرابطة والمهتمين ومن يملك خبرة كافية بالحكم المحلي وفق شروط تحددها الأمانة العامة ولجنة العضوية بالرابطة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد التعديلات وتضمينها في النظام الأساسي، مع إضافة لجنتين للجان الدائمة، هما لجنة المصالحة والحوار المجتمعي ولجنة الطوارئ، وآلية الإسراع في تشكيل اللجان الدائمة بالرابطة وتقديم المقترحات للأمانة العامة لاختيار أعضائها.

وتطرق الاجتماع لمناقشة نقاط الضعف في المجالس البلدية، أبرزها نقل الاختصاصات المتعلقة بقطاعات النظافة والصرف الصحي والحرس البلدي، وآلية معالجتها.

وعرض الاجتماع المشاكل التي تواجه عمل المجالس البلدية، منها عدم وجود نظام داخلي ينظم عمل المجلس ويحدد العلاقة بين العميد والأعضاء، إضافة إلى مناقشة القرارات التي تفرضها وزارة الحكم المحلي على المجالس، من بينها الهياكل التنظيمية المفروضة والتي تخالف القانون.

كما عرض الاجتماع مشكلة عدم وجود خطة استثمارية ترسم طريق العمل للمجالس البلدية، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لتعطل العمل بالبلديات.

وناقش الاجتماع أهمية التواصل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجهات الرسمية للتأكيد على ما جاء في بيان الرابطة السابق بشأن عدم خضوع وزارة الحكم المحلي للمحاصصة وإشراك المجالس البلدية في كافة القرارات المتعلقة بها.