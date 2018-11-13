اعتصام موظفي جامعة بنغازي عن العمل في كامل كلياتها

أخبار ليبيا24- خاص

توقفت اليوم الثلاثاء الدراسة في كليات جامعة بنغازي على خلفية اعتصام موظفي الجامعة احتجاجا على عدم الاستجابة على مطالبهم بزيادة مرتباتهم .

وكانت نقابة العاملين في جامعة بنغازي، أصدرت أمس الاثنين بيانا أعلنت خلاله التوقف عن العمل.

وجاء في البيان أن الموظفين في جامعة بنغازي استنفذوا كل الطرق في المطالبة بحقوقهم المشروعة والتي كفلها لهم القانون والإعلان الدستوري.

وذكر البيان أنه بعد مماطلة لجنة التعليم العالي في مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة التعليم في اعتماد لائحة جدول مرتبات والتي نص عليها قانون العمل المادة (38) أسوة بباقي مؤسسات الدولية عليه فقد قررت نقابة العاملين في جامعة بنغازي التوقف عن العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء .