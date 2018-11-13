السّيول تُغرق شوارع و بعض بيوت بلدة البياضة شرق المرج

أخبار ليبيا24

أغرقت سيول الأمطار ، ليل أمس الاثنين شوارع و بعض بيوت بلدة البياضة في الجبل الأخضر شرق مدينة المرج ولا أنباء عن وجود خسائرٍ بشريّة.

وتم إغلاق الطريق المؤدي إلى بلدة البياضة من الجهتين، كما أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تتّجه من المرج إلى البلدة.

وذكر شهود عيان ، أن مياه الأمطار اجتاحت بيوت المواطنين ، القاطنين في المناطق الأكثر انخفاضا في البلدة.

وأغلق رجال الأمن الطّرق المؤدّية إلى البياضة ، وانتشروا حول محيطها لدلِّ السيارات على المسارات البديلة ، من قصر ليبيا إلى منطقة مراوة ومنها إلى تاكنس أو الرّجوع إلى طريق المرج بعد البياضة.