رئيس هيئة الموارد المائيّة: سنحلّ مشاكل المياه والصرف الصّحي في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مجلس إدارة المؤسّسة الوطنيّة ، للموارد المائيّة، في الحكومة المؤقّتة “عوض الدّرسي ” ، إن رئاسة الوزراء خصّصت الميزانيات لحلّ الكثير من مشاكل المياه، ببلدية طبرق.

وتابع “الدّرسي” قوله في تصريحٍ لـ”أخبار ليبيا24″ جئنا إلى طبرق لمتابعة المشاريع التي تقوم بتنفيذها المؤسّسة الوطنيّة للموارد المائيّة، بالحكومة المؤقّتة المتعلّقة بالمياه والصّرف الصّحي ، وتذليل الصعاب والتنسيق مع إدارة مكتب المشروعات بالبلديّة.

وأكّد رئيس مجلس إدارة المؤسّسة الوطنيّة للموارد المائيّة ، أنهم سيقومون بتفعيل عدد من المشاريع، وزيادة وتيرة العمل بها.

وأشار إلى أنه تم خلال اجتماعٍ عقد في بلدية طبرق ، استعراض عدد من المشاريع لاستبدال بعض خطوط المياه وإنشاء شبكات المياه الجديدة ، في عدد من أحياء المدينة.