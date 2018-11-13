الأهلي بنغازي في مواجهة الزمالك المصري وديًا وتأتي المباراة في إطار استعدادات الفريقان للاستحقاقات المقبلة

أخبار ليبيا24- خاص

أكد الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، موافقته على مواجهة الأهلي بنغازي وديًا يوم السبت المقبل على ملعب أرضية نادي الزمالك.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الفريقان للاستحقاقات المقبلة حيث يستعد الزمالك، لمواجهة الداخلية يوم 22 نوفمبر الجاري في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.