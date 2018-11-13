مصدرٌ من درنة: وفاة الإرهابي “طشة” متأثرًا بجراحه

أخبار ليبيا24

كشف مصدرٌ مطّلع من مدينة درنة، عن وفاة أحد العناصر المتطرّفة المدعو” محمد عبدالسلام الطشاني” الشهير “طشة”، والمكنى “الليث” متأثرا بجراحه.

وأوضح المصدر، أن الإرهابي أصيب خلال المواجهات مع القوات المسلّحة الليبية في محاور وسط المدينة “المدينة القديمة” في (4 )نوفمبر وأعلن عن وفاته في (8) نوفمبر سنة (2018).

يشار إلى أن “طشة” من مواليد (1988) ومن سكان شارع حشيشة، في وسط مدينة درنة ، وهو ابن شقيق القيادي “عبدالغفار منصور الطشاني ” الذي قتل على أيدي أفراد كتيبة (210) مشاة التّابعة للقيادة العامّة بعد استهدافه ، وقنصه في محور ” المغار ” في (20) أكتوبرسنة (2018) .