القنصلية الليبية بتونس : تؤكد القبض على نصاب المرضي الليبيين بتونس النصاب كان يتحايل على الليبيين الذين قدموا للعلاج وكانوا ينوون تقديم تقاريرهم الطبية إلى الملحقية الصحية بالسفارة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القنصلية العامة الليبية بتونس اليوم الإثنين القبض على المتهم الرئيسي بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين الليبيين بالتعاون مع السلطات الأمنية التونسية .

وأصدرت القنصلية الليبية بيان أوضحت فيه تفاصيل البحث وراء من يقوم بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين الليبيين وتحديدًا القادمين لغرض العلاج بدولة تونس، بناء على تعليمات القنصل العام.

وأكدت القنصلية في بيانها – الذي اطلعت عليه وكالة أهبار ليبيا 24 – أنه بفضل من الله تمكن فريق عمل القنصلية العامة الليبية بتونس بالتعاون مع السلطات الأمنية التونسية من القبض على المتهم في عمليات النصب والاحتيال المدعو “ك . ه . ح”، والذي قام سابقًا بالنصب والاحتيال على عشرات المواطنين الليبيين بداخل دولة تونس .

وذكرت البيان أن النصاب كان يتحايل على الليبيين الذين قدموا للعلاج وكانوا ينوون تقديم تقاريرهم الطبية إلى الملحقية الصحية بالسفارة الليبية بدولة تونس.

وطالبت القنصلية الإخوة المواطنين الذين تعرضوا إلى حالات النصب، والإحتيال القدوم إلى مقر القنصلية العامة الليبية بتونس، وذلك للتعرف على المتهم لاستكمال إجراءاتهم القانونية، وفق القانون المعمول به.