نجاح كبير لبطولة الشهيد عبدالفتاح يونس للرماية بالخرطوش وشهدت البطولة مشاركه اكثر من 16مشارك من عدة مدن من المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت بنجاح في بنغازي بطولة الشهيد عبد الفتاح يونس للرماية بالخرطوش وتعتبر البطولة هي الأولى للعبة في المدينة.

وشهدت البطولة مشاركه اكثر من 16مشارك من عدة مدن من المنطقة الشرقية

وحل أحمد المعيوف في الترتيب الأول وجاء ثانيا معتز الشلماني فيما حل أحمد عبد الظاهر في المركز الثالث.

ولاقت البطولة التي احتضنها مقر ناد الأهلي بنغازي في منطقة قاريونس إقبالًا كبيرًا من شخصيات رياضية واعتبارية.