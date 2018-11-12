مهند بوعجيلة يتحصل على مستحقاته من زاخو العراقي ستحقات مالية عن الفترة التي لعب فيها مهند بوعجيلة مع الفريق العراقي عام 2015

أخبار ليبيا24- خاص

وافق نادي زاخو العراقي على تحويل مستحقات اللاعب الليبي مهند بوعجيلة بشكل رسمي بعد مراسلة قام بها اتحاد كرة القدم العراقي للنادي طلب منه بتحويل المستحقات إلى اللاعب الليبي.

وتقدر مستحقات اللاعب، بمبلغ 26 ألف دولار، وهي مستحقات مالية عن الفترة التي لعب فيها مهند بوعجيلة مع الفريق العراقي عام 2015 .

وجاء هذا القرار عقب رفع اللاعب مهند بوعجيلة قضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي أنذر بدوره نادي زاخو العراقي، بتوقيع عقوبات عليه تصل إلى هبوطه لدوري الهواة، حال عدم دفع مستحقات اللاعب.