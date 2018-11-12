الأفريقية تكشف حقيقة سرقة محركات الطائرات في معيتيقة محركات بحجم محركات الطائرات تحتاج لإمكانيات كبيرة لتحريكها من مكانها

أخبار ليبيا24- خاص

نفى المتحدث الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبادي ما ورد في بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي عن سرقة محركات طائرات بمطار معيتيقة.

وأبدى الزبادي خلال تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ استغرابه تصديق هكذا خبر و نشره بدون الرجوع لمصادر موثوقة، مؤكدا أن الظروف الأمنية بالمطار مشددة.

وأشار المتحدث إلى أن محركات بحجم محركات الطائرات تحتاج لإمكانيات كبيرة لتحريكها من مكانها، مطالبًا وسائل الإعلام بالتحلي بالمصداقية والتثبت من الأخبار قبل نشرها.

يشار إلى أن وسائل إعلام مختلفة تناقلت أخبارًا مفادها سرقة محركي طائرات في مطار معيتيقة بقيمة 2.5 مليون دينار.