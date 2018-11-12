آغا: 50 مليون دولار “عمولات” للمصارف خارج ليبيا عن البطاقات الإلكترونية

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي – البيضاء رمزي آغا إن كل مليار دولار التي تصرف حاليا للأغراض الشخصية أو أرباب الأسر عن طريق البطاقات الإلكترونية تتقاضى المصارف خارج ليبيا حوالي 50 مليون دولار عمولات مقابل استخدام آلات السحب الخاصة بها.

وأوضح آغا في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه العمولات تعتبر دعم لاقتصاد دول المصارف خارج ليبيا، مشددًا على استحضار الدولار نقدا وصرفها للمواطن مباشرة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن استحضار الدولار سيكون من محاسنه ألا يضطر المواطن إلى السفر وتحمل مشقته وتكاليفه لكي يقوم بصرفها نقدا والبقاء لأيام ( تنشيط السياحة ).

وذكر آغا أنه بهذا الإجراء لا يضطر المواطن أن يبيع بطاقته وبيانات حسابه ورقمه الوطني، إضافة إلى أن البيع نقدا للمواطن سيكون له الأثر السريع في انهيار السعر بالسوق الموازي لان الفرق الآن هو السعر “كاش” للدولار 5.3دل.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه إلى الآن لا يوجد شي رسمي ما يفيد حظر استجلاب العملة نقدا إلى ليبيا مؤكدًا أنه تحدى – عبر القنوات الفضائية – وجود مستند بحضر استجلاب العملة ولَم يثبتوا ذلك.

وأفاد آغا أن مركزي طرابلس ليس لديه دور في إدارة العملة الأجنبية، وأن المشكلة لدى المصرف الموازي في طرابلس قائلا “نحن لانملك العملة ولا نتحكم في إدارتها”.