تركيا تعفي فئات معينة من “التأشيرة” الدخول إلى الجمهورية التركية والإقامة لفترة لا تتجاوز الـ 90 يوماً، كل 6 أشهر

أخبار ليبيا24

أعفت الجمهورية التركية المواطنين الليبيين ممن هم دون الـ 12عامًا وممن تجاوزت أعمارهم الـ 65 عامًا من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

وبحسب القرار، مسموح لكل حامل للجواز الليبي الدخول إلى الجمهورية التركية والإقامة لفترة لا تتجاوز الـ 90 يوماً، كل 6 أشهر، باستخدام جوازات سفر عادية فقط.

يشار إلى أن تركيا كانت قد فرضت تأشيرات الدخول على الليبيين منذ أغسطس 2015، فيما بدأ تنفيذ القرار رسمياً بتاريخ 25 سبتمبر من العام ذاته.