آغا: المصارف لديها مخزون سيولة وعليها فتح أبوابها للجمهور

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا إن جميع المصارف التجارية حاليًا لديها مخزون من السيولة التي وردت عن طريق بيع العملة وفتح الاعتمادات.

وأضاف آغا – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – أنه لا يوجد مبرر لتخزين السيولة في المصارف أو التعذر بعدم ورود مرتبات.

ودعا رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية إلى فتح أبوابها فقط للجمهور حتى ترجع الثقة للقطاع المصرفي.

يشار إلى أن ليبيا تعاني منذ أعوام من مشكلة نقص وشح السيولة في المصارف التجارية التي تمنح مبالغ مالية ثابتة بين فترات متفاوتة ولا تسمح بصرف مبلغ أكبر منه.