الجوية الليبية تستعد لاستقبال إحدى طائراتها قادمة من مصر استقبال الطائرة يأتي بعد انتهاء أعمال الصيانة

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تستعد شركة الخطوط الجوية الليبية لاستقبال إحدى طائراتها قادمة من مطار القاهرة الدولي بعد انتهاء أعمال الصيانة.

ومن المتوقع أن تأتي الطائرة إلى ليبيا خلال اليومين المقبلين بعد أن تعذر وصولها السبت 10 نوفمبر الجاري، لأمور فنية في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت شركة الخطوط الجوية الليبية، عن حجم الخسائر التي لحقت بالطائرات بسبب الصراعات المسلحة بين الميليشيات في ليبيا، موضحة أن حجم الخسائر يقدر بما يقرب من 2 مليار دولار.

وأعلنت الخطوط الجوية الليبية في تقرير سابق لها حجم خسائر الطائرات المتضررة إثر الهجوم على المطارات الليبية حيث تم تدمير 15 طائرة من أنواع مختلفة بسبب الهجوم على المطارات.

وكشفت الشركة حجم الخسائر وذلك بتدمير3 طائرات طراز a320 إيرباص من مطار معيتيقة وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة 97 مليون دولار أمريكى، وتدمير طائرة إيرباص a318 ويبلغ سعرها 95 مليون دولار أمريكى، إضافة لتدمير طائرتين طراز a319 ويبلغ سعر الواحدة 90 مليون دولار أمريكى.

وأكدت الخطوط الجوية الليبية تدمير طائرتين طراز a321 ويبلغ سعر الطائرة 116 مليون دولار أمريكى، وطائرة إيرباص (200/300) ويبلغ سعرها 333 مليون دولار أمريكى، إضافة لتدمير طائرة إيرباص (800/300) ويبلغ سعرها 254 مليون دولار أمريكى، وتدمير طائرة إيرباص (330/300) ويبلغ سعرها 259 مليون دولار أمريكى، وتدمير طائرة إيرباص(330/900) ويبلغ سعرها 290 مليون دولار أمريكى.