سالڤيني: لسنا كالفرنسيين نفرض على الليبيين موعداً للانتخابات نحن وسطاء للحوار الحكومة الإيطالية لا تُريد أن تفرض ، و لا أن تدعي شيء

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قال وزير الداخلية ماتيو سالڤيني إن “المبادرة الإيطالية هي فرصة لمناقشة مستقبل ليبيا، على عكس ما يفعله الفرنسيون، الحكومة الإيطالية تعمل وتقف كوسيط”.

وأضاف سالڤيني – بحسب صحيفة “باليرمو تو داي” – :”الحكومة الإيطالية لا تُريد أن تفرض ، و لا أن تدعي شيء ، و لا تُحدد موعداً للانتخابات ، و لا تُريد أن تفرض أجندتها لذالك ، أتمنى أن يفهم الجميع في ليبيا أن المخرج الوحيد للبلاد هو الحوار مع إيطاليا”.

وكانت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أكدت عدم مشاركة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، مشيرة إلى أن سر عدم الحضور يرتبط بثلاثة أسباب هي ” وجود ممثلين عن دولة قطر وآخرين تابعين للجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بالقاعدة ، وأطراف أخرى وصفتها بغير المقبولة لدى المشير “.

يشار إلى أن روما أعلنت عن التحضير لمؤتمر في باليرمو في جزيرة صقلية ينطلق اليوم الاثنين ويختتم يوم غد الثلاثاء لبحث مستجدات الملف الليبي ومحاولة وضع حلول للأزمة الليبية بين الأطراف الليبية المتصارعة ، بعد فشل اتفاقي الصخيرات في 2015 و باريس 2018.